Трусова о возвращении к Тутберидзе: «С Этери Георгиевной мы поговорили, я пришла на тренировку, и все было как раньше. С Плющенко расстались нормально»

Бронзовый призер ЧМ-2021 по фигурному катанию рассказала о возвращении к тренеру .

В сезоне-2020/21 фигуристка работала под руководством .

«Я решила, что надо вернуться, все-таки мне привычнее выступать и тренироваться с Этери Георгиевной. Решила, что так будет лучше. Я всегда решаю за себя.

С Этери Георгиевной мы поговорили, я пришла на тренировку, и все было как раньше. С Евгением Викторовичем расстались нормально, вроде бы он нормально отреагировал.

После чемпионата мира я думала, как будет двигаться следующий сезон, в итоге решила, что лучше так. Чемпионат мира был неудачей – на тренировках я катала чисто, но получилось так», – сказала Трусова.