Трусова о возвращении к Тутберидзе: «С Этери Георгиевной мы поговорили, я пришла на тренировку, и все было как раньше. С Плющенко расстались нормально»

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Бронзовый призер ЧМ-2021 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе.

В сезоне-2020/21 фигуристка работала под руководством Евгения Плющенко.

 «Я решила, что надо вернуться, все-таки мне привычнее выступать и тренироваться с Этери Георгиевной. Решила, что так будет лучше. Я всегда решаю за себя.

С Этери Георгиевной мы поговорили, я пришла на тренировку, и все было как раньше. С Евгением Викторовичем расстались нормально, вроде бы он нормально отреагировал.

После чемпионата мира я думала, как будет двигаться следующий сезон, в итоге решила, что лучше так. Чемпионат мира был неудачей – на тренировках я катала чисто, но получилось так», – сказала Трусова.

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