ISU сообщил об отмене челленджера по фигурному катанию «Мемориал Ондрея Непелы»

Теги ISU Мемориал Ондрея Непелы ISU Challenger Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене турнира серии ISU Challenger в Словакии – «Мемориал Ондрея Непелы».

Причины решения не называются. Соревнования должны были пройти в Братиславе с 30 сентября по 2 октября 2021 года.

В прошлом году мемориал, названный в честь чехословацкого олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ондрея Непелы, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале, ЧМ – в марте

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