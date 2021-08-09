ISU сообщил об отмене челленджера по фигурному катанию «Мемориал Ондрея Непелы»

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене турнира серии ISU Challenger в Словакии – «Мемориал Ондрея Непелы».

Причины решения не называются. Соревнования должны были пройти в Братиславе с 30 сентября по 2 октября 2021 года.

В прошлом году мемориал, названный в честь чехословацкого олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ондрея Непелы, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале, ЧМ – в марте