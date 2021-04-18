Давыдов о возрастном цензе в женском катании: «Это приведет к сбалансированности. Не будет погони за четверными, как у Трусовой»

Российский тренер по фигурному катанию поделился мнением о возможном повышении возрастного ценза в женском катании.

– Возрастной ценз нужен девочкам?

– Наверное, это тоже приведет к сбалансированности, скорее всего. Это не будет погоней за этими огромными четверными, как Саша Трусова бегала всю программу, пыталась прыгнуть. Соответственно, вот эти пять прыжков у нее – это вся программа.

– Ну да, сожрало все время.

– Все вообще! И уже ничего не остается, чтобы показать какую-то идею, какой-то образ, в конце концов, свой костюм как-то воспроизвести – ты же катаешь что-то, кого-то. Поэтому, наверное, это будет более сбалансированная программа.

Это как раз приведет более старших, не подростков, а уже повзрослевших женщин, девушек к тому, что они будут выполнять один-два, максимум три, наверное – может быть, два и аксель – и катать свою программу, и это будет и сложно, и красиво, и всем будет нравиться и то, и другое, и третье, – рассказал Давыдов в интервью Василию Конову.

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно