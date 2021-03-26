Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Щербакова, Туктамышева, Кихира и Сакамото выйдут на лед с произвольными программами

17 апреля на командном чемпионате мира по фигурному катанию-2021 женщины выступят с произвольными программами. В короткой первой стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла ее соотечественница Елизавета Туктамышева.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Осака, Япония
Женщины
Произвольная программа
Начало – 10.50 по московскому времени, прямые трансляции – Первый канал (ТВ и сайт), Eurosport
Первая разминка
1. Леа Серна (Франция)
2. Майя Маззара (Франция)
3. Габриэль Дэйлман (Канада)
4. Элисон Шумахер (Канада)
5. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия)
6. Лара Наки Гутманн (Италия)
Вторая разминка
7. Карен Чен (США)
8. Брэди Теннелл (США)
9. Рика Кихира (Япония)
10. Каори Сакамото (Япония)
11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 12.24
12. Анна Щербакова (Россия) – 12.32
Видеотрансляция командного чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Осаке