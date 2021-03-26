Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Щербакова, Туктамышева, Кихира и Сакамото выйдут на лед с произвольными программами

17 апреля на командном чемпионате мира по фигурному катанию-2021 женщины выступят с произвольными программами. В короткой первой стала россиянка , второе место заняла ее соотечественница Елизавета Туктамышева.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Осака, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 10.50 по московскому времени, прямые трансляции – Первый канал (ТВ и сайт), Eurosport

Первая разминка

1. Леа Серна (Франция)

2. Майя Маззара (Франция)

3. (Канада)

4. Элисон Шумахер (Канада)

5. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. (США)

8. (США)

9. (Япония)

10. (Япония)

11. (Россия) – 12.24



12. Анна Щербакова (Россия) – 12.32

Видеотрансляция командного чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Осаке