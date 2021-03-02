Косторная прекратила сотрудничество с Плющенко, не сообщив об этом ни тренеру, ни коллективу академии (Telesport)

Чемпионка Европы 2020 года завершила сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом, тренером сообщает Telesport.

Фигуристка не сообщила о своем решении ни самому Плющенко, ни коллективу его академии.

Косторная перешла в академию Плющенко от в июле 2020 года. Сегодня стало известно, что Косторная обсуждает с Тутберидзе возможность возвращения.

Фигуристка не смогла отобраться на чемпионат мира-2021 в Стокгольме, так как заняла только 6-е место в Финале Кубка России в Москве. Чемпионат России Косторная пропустила из-за коронавируса.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Похоже, Косторная собралась обратно к Тутберидзе – у Плющенко она запуталась в программах (4 за полгода) и пролетела мимо ЧМ