Косторная прекратила сотрудничество с Плющенко, не сообщив об этом ни тренеру, ни коллективу академии (Telesport)

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Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная завершила сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом, тренером Евгением Плющенко, сообщает Telesport.

Фигуристка не сообщила о своем решении ни самому Плющенко, ни коллективу его академии.

Косторная перешла в академию Плющенко от Этери Тутберидзе в июле 2020 года. Сегодня стало известно, что Косторная обсуждает с Тутберидзе возможность возвращения. 

Фигуристка не смогла отобраться на чемпионат мира-2021 в Стокгольме, так как заняла только 6-е место в Финале Кубка России в Москве. Чемпионат России Косторная пропустила из-за коронавируса.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Похоже, Косторная собралась обратно к Тутберидзе – у Плющенко она запуталась в программах (4 за полгода) и пролетела мимо ЧМ

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