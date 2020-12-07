Ренат Лайшев: «У Загитовой все впереди, станет хорошим журналистом. Мы за нее спокойны, на кусок хлеба всегда заработает»

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» поделился мнением об уходе учениц от , а также оценил работу Алины Загитовой в качестве ведущей шоу .

– Уход Александры Трусовой и задел вас за живое?

– Конечно. Ведь иначе мы бы заняли весь пьедестал на чемпионате России, и вся тройка на чемпионате мира представляла бы . Если отвечать на ваш вопрос, то такое бывает в жизни. Но, с другой стороны, страдает дело.

Всегда надо думать масштабно, а не поддаваться сиюминутным увлечениям. Все-таки в Сашу и Алену было вложено много сил огромного коллектива.

– Тем не менее, в школе появились новые суперталанты: и ...

– Конечно, в этом огромная заслуга тренерского гения Этери. Мы же продолжаем создавать рабочие-хозяйственные условия, чтобы девчонкам и тренерскому составу было удобнее.

Мечтаем о строительстве нового центра для фигурного катания. Он будет в Ясенево. И совсем скоро будет открываться универсальная школа в Коммунарке. Она уже на 90 процентов готова. Еще мы ожидаем открытие школы спортивной гимнастики на Ленинском проспекте. Все будет работать на самом современном уровне.

– Что скажете про еще одну вашу бывшую ученицу . Как оцените ее в новой роли телеведущей?

– Я смотрел почти все выпуски «Ледникового периода». Да, у нее есть небольшое стеснение, скромность, но все проходят через это. Самое главное, чтобы у Алины была вера в себя. А с этим проблем нет. Ведь она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. Она всем все доказала. Чего стесняться-то?

Сейчас она учится в высшем учебном заведении. Думаю, у Загитовой все впереди. Станет хорошим журналистом. Во всяком случае мы за нее спокойны. На кусок хлеба она всегда заработает, – сказал Лайшев.

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