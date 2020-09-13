Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с присвоением мастера спорта международного класса, замазав на выписке из приказа фамилию Косторной

Команда тренера поздравила двукратную чемпионку России Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса.

Помимо Щербаковой, звание получила чемпионка Европы 2020 года , но ее фамилию на приказе замазали.

Косторная ранее тренировалась у Тутберидзе. В конце июля фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер

Выписка из приказа выдается по видам спорта.

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