Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с присвоением мастера спорта международного класса, замазав на выписке из приказа фамилию Косторной

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Алена Косторная Фигурное катание

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила двукратную чемпионку России Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса.

Помимо Щербаковой, звание получила чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, но ее фамилию на приказе замазали.

Косторная ранее тренировалась у Тутберидзе. В конце июля фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер

Выписка из приказа выдается по видам спорта.

Оригинал выписки:

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