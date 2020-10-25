Елизавета Туктамышева: «Много работали над хореографией – возможно, поэтому не так вкатана программа. К следующему этапу буду в лучшей форме»

Чемпионка мира 2015 года прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе Кубка России в Сочи.

Туктамышева исполнила произвольную с ошибками и по итогам двух программ заняла третье место.

«Это был новый опыт. Думаю, не только для меня. Сама программа мне на самом деле очень нравится. Мне кажется, в этой новой программе я и сама новая.

Мы много работали над хореографией. Возможно, поэтому не так вкатана программа, потому что мы много времени тратим на то, чтобы поменять руки, делать более четкие движения.

Это не так просто – поставить для человека, который почти 20 лет катается, какие-то абсолютно нестандартные для него вещи. Мы делали акцент на изменение образа.

И сейчас надо поработать, потому что сегодняшний прокат никуда не годится. К следующему этапу я уже буду в лучшей форме», – сказала Туктамышева.

Ягудин о произвольной Туктамышевой: «Какое начало интригующее, захватывающее. Но потом было много помарок, жалко»