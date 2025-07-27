Тренер Егорян: «Из‑за фейерверка все проснулись. Если кто‑то хотел нам не дать спать, то не дал и людям, живущим в районе отеля»

Тренер Яны Егорян заявил, что ночной фейерверк в Тбилиси разбудил всех в отеле.

В Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию. Неизвестные взорвали фейерверки рано утром в воскресенье у гостиницы, в которой проживает российская делегация.

«Из‑за фейерверка все проснулись, все слышали. Это было посреди ночи, и потом лично я так и не смог уснуть. Получилось, что перебили сон, и я лежал, в потолок плевал просто. А когда уже надо было просыпаться, я наконец‑то уснул, но будильник меня разбудил.

Потом на завтраке начали это обсуждать, оказалось, что слышали все. Мы, правда, восприняли это как какой‑то обычный фейерверк.

Но если кто‑то хотел нам не дать спать, то не дал и людям, живущим в районе отеля. То есть своим же людям не дали поспать, — сказал Дмитрий Глотов.