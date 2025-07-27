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Фехтование. Чемпионат мира-2025. Японец Кано победил в турнире шпажистов, Гусев проиграл в 1/32 финала

Японец Коки Кано стал чемпионом мира по фехтованию на шпагах.

Россиянин Дмитрий Гусев уступил в 1/32 финала, Егор Ломага и Павел Бузинов выбыли в 1/64 финала, Артем Саркисян – в 1/128. 

Чемпионат мира по фехтованию-2025

Тбилиси, Грузия

Мужчины, шпага

1. Коки Кано (Япония).

2. Гергей Шиклоши (Венгрия).

3. Никита Кошман (Украина)

3. Масару Ямада (Япония)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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