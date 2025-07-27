Фехтование. Чемпионат мира-2025. Японец Кано победил в турнире шпажистов, Гусев проиграл в 1/32 финала

Японец Коки Кано стал чемпионом мира по фехтованию на шпагах.

Россиянин Дмитрий Гусев уступил в 1/32 финала, Егор Ломага и Павел Бузинов выбыли в 1/64 финала, Артем Саркисян – в 1/128. Чемпионат мира по фехтованию-2025 Тбилиси, Грузия Мужчины, шпага 1. Коки Кано (Япония). 2. Гергей Шиклоши (Венгрия). 3. Никита Кошман (Украина) 3. Масару Ямада (Япония)