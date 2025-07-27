Фехтование. Чемпионат мира-2025. Японец Кано победил в турнире шпажистов, Гусев проиграл в 1/32 финала
Японец Коки Кано стал чемпионом мира по фехтованию на шпагах.
Россиянин Дмитрий Гусев уступил в 1/32 финала, Егор Ломага и Павел Бузинов выбыли в 1/64 финала, Артем Саркисян – в 1/128.
Чемпионат мира по фехтованию-2025
Тбилиси, Грузия
Мужчины, шпага
1. Коки Кано (Япония).
2. Гергей Шиклоши (Венгрия).
3. Никита Кошман (Украина)
3. Масару Ямада (Япония)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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