Губерниев о Егорян: «Лидер мирового фехтования на сабле многих лет вернулась, как голодная львица. И как начала охранять свой прайд!»

Дмитрий Губерниев после победы Яны Егорян на ЧМ сравнил ее с львицей.

Егорян победила в турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

«Лидер мирового фехтования на сабле многих лет вернулась, как голодная львица. И как начала охранять свой прайд!

Плюсом ко всему она красотка. Это лицо мирового фехтования. На таких людях держится российский спорт. Она показывает пример молодежи, как и всем! Я ее поздравляю!

Она невероятно волевая спортсменка. Мы расстроились поражению Сони (Великой), но она еще подготовится.

У Яны природный талант, помноженный на колоссальную работоспособность и уверенность в себе. Я поздравляю ее от души. Красотка», — сказал Губерниев.