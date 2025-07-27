Мама Яны Егорян о победе дочери на ЧМ: «Смотрели вместе с бабушкой – ей стало плохо, пришлось давать лекарства. Эти соревнования сравнимы с Олимпиадой»

Мама Яны Егорян отреагировала на победу дочери на чемпионате мира в Тбилиси.

— Мы с утра мысленно фехтовали вместе с ней. Все смотрели в прямом эфире вместе с бабушкой, поэтому каждый бой пропускаем через себя. Бабушке стало плохо, пришлось давать лекарства, это у нас обычная практика. Повторение Олимпийских игр. Эти соревнования сравнимы с теми, что были тогда.

Мы очень рады, счастливы. У нее не было личного золота чемпионата мира, и наконец‑то спустя 17 лет она завоевала личную золотую медаль.

Я уже ее поздравила, отправила голосовое сообщение. Мы не надоедали ей, просто поздравляли после каждого боя. А уже сейчас вместе с бабушкой записали очень эмоциональное голосовое. Сейчас принимаем поздравления от всех родственников и знакомых.

— Сравнится ли по эмоциям эта победа с олимпийскими медалями?

— Вы сами понимаете ситуацию, они поехали без гимна и флага. Им наняли частную охрану, потому что, насколько я слышала, пошли провокации возле гостиницы. Что их вообще допустили… Это вообще сложная ситуация.

Когда ребенок не выступал почти 5 лет на международных соревнованиях, то эмоций больше, это перехлестывает. Очень много новых фехтовальщиков, мы болели за каждого российского спортсмена. Это золото более ценно для нашей семьи из‑за последних событий, — сказала Марина Егорян.