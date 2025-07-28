Фехтование. Чемпионат мира-2025. США победили Францию в финале командной рапиры, россиянки уступили украинкам в 1/8 финала
Американские рапиристки победили в финале командного турнира на ЧМ.
Сборная России уступила Украине и выбыла в 1/8 финала соревнований.
Чемпионат мира по фехтованию-2025
Тбилиси, Грузия
Женщины, командная рапира
28 июля
Финал
Франция – США – 24:45
Поединок за 3-е место
Италия – Япония – 45:30
1/8 финала
Украина – Россия – 45:36
27 июля
1/16 финала
Россия – Южная Корея – 45:23
Состав сборной России: Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова, Анна Соловьева.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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