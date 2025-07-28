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Фехтование. Чемпионат мира-2025. США победили Францию в финале командной рапиры, россиянки уступили украинкам в 1/8 финала

Американские рапиристки победили в финале командного турнира на ЧМ.

Сборная России уступила Украине и выбыла в 1/8 финала соревнований. 

Чемпионат мира по фехтованию-2025

Тбилиси, Грузия

Женщины, командная рапира

28 июля

Финал

Франция – США – 24:45

Поединок за 3-е место

Италия – Япония – 45:30

1/8 финала

Украина – Россия – 45:36

27 июля

1/16 финала

Россия – Южная Корея – 45:23

Состав сборной России: Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова, Анна Соловьева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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результаты
Чемпионат мира по фехтованию
logoсборная Южной Кореи (рапира) жен
рапира
Марта Мартьянова
Анна Соловьева
Полина Козаева
Виталина Анащенкова
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