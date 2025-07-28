Фехтование. Чемпионат мира-2025. Италия победила Венгрию и взяла золото в командной сабле, Россия выбыла в 1/8 финала
Сборная Италии выиграла золото в командной сабле на чемпионате мира.
Россияне проиграли сборной Румынии в 1/8 финала ЧМ.
Чемпионат мира по фехтованию-2025
Тбилиси, Грузия
Мужчины, командная сабля
28 июля
Финал
Италия – Венгрия – 45:37
Поединок за 3-е место
Япония – Румыния – 41:45
1/8 финала
Россия – Румыния – 38:45
27 июля
1/16 финала
Россия – Иран – 45:43
Состав сборной России: Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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