Заварухин и Рябков получили награды от главы Свердловской области

Николай Заварухин и Максим Рябков получили награды от главы Свердловской области.

«Глава Свердловской области наградил Николая Заварухина и Максима Рябкова .

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил награды главному тренеру «Автомобилиста » Николаю Заварухину и директору нашего клуба Максиму Рябкову.

Николай Заварухин получил из рук главы региона знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени «за значимый вклад в развитие российского хоккея на территории Свердловской области», а Максим Рябков «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в строительство многофункциональной ледовой арены в Екатеринбурге» был отмечен почетной грамотой Губернатора Свердловской области», – говорится в сообщении «Автомобилиста».

Фото: t.me/hc_avtomobilist