Софья Великая может войти в комиссию атлетов Международной федерации фехтования
Российская саблистка Софья Великая номинирована в комиссию атлетов FIE.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Международную федерацию фехтования.
Великая вошла в список кандидатов от саблисток в комиссию атлетов FIE. Голосование пройдет во время чемпионата мира в Тбилиси, который состоится с 22 по 30 июля. Участники турнира смогут выбрать 7 атлетов вне зависимости от дисциплины.
39-летняя Великая – двукратная олимпийская чемпионка в команде, а также трехкратный серебряный призер Игр в личном турнире, на ее счету 8 золотых наград чемпионатов мира и 14 побед на чемпионатах Европы.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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