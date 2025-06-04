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Международная федерация фехтования предоставила нейтральный статус 18 российским спортсменам

Международная федерация фехтования одобрила нейтральный статус 18 россиянам.

Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 18 российским спортсменам.

Нейтральные статусы получили Виталина Анащенкова (рапира), Егор Балок, Матвей Бирюков, Вероника Булукова, Александр Иванников, Полина Калинина, Михаил Хлебников, Алина Королева, Глеб Южаков, Злата Шапошникова (все – сабля), Михаил Белозеров, Павел Бузинов, Мария Долгополова, Анна Гзюнова, Лина Кашенцева, София Короева, Кирилл Онищук и Ростислав Рустамов (все – шпага).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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