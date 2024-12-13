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Павел Колобков: «Все спортивное сообщество ждет от Дегтярева реальных дел на посту президента ОКР»

Павел Колобков заявил, что от Дегтярева ждут реальных дел на посту главы ОКР.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев был избран президентом Олимпийского комитета России сегодня. 

«Выборы были безальтернативными, поэтому все ожидаемо и понятно. Понятны и задачи – они какими были, такими и остаются. Главное, чего ждут от Дегтярева, – это то, что он сам декларировал.

Речь об установлении взаимодействия с международными спортивными структурами и о том, чтобы они тоже были готовы выстраивать с ним отношения. Для этого предстоит осуществлять конструктивные контакты.

У наших предыдущих руководителей достаточно знаний и контактов, и они, безусловно, помогут ему в этом вопросе. Потому что деятельность министра отличается от задач руководителя национального олимпийского комитета.

Все спортивное сообщество ждет от него реальных дел на этом важном посту, и этой работе – непростой и основанной на личных контактах – ему теперь предстоит уделять значительное количество времени», – сказал экс-министр спорта России. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
ОКР
logoПавел Колобков
ТАСС
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