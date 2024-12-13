Павел Колобков: «Все спортивное сообщество ждет от Дегтярева реальных дел на посту президента ОКР»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев был избран президентом Олимпийского комитета России сегодня.
«Выборы были безальтернативными, поэтому все ожидаемо и понятно. Понятны и задачи – они какими были, такими и остаются. Главное, чего ждут от Дегтярева, – это то, что он сам декларировал.
Речь об установлении взаимодействия с международными спортивными структурами и о том, чтобы они тоже были готовы выстраивать с ним отношения. Для этого предстоит осуществлять конструктивные контакты.
У наших предыдущих руководителей достаточно знаний и контактов, и они, безусловно, помогут ему в этом вопросе. Потому что деятельность министра отличается от задач руководителя национального олимпийского комитета.
Все спортивное сообщество ждет от него реальных дел на этом важном посту, и этой работе – непростой и основанной на личных контактах – ему теперь предстоит уделять значительное количество времени», – сказал экс-министр спорта России.
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