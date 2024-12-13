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Дмитрий Мазепин: «Для меня большая честь теперь быть частью команды ОКР. Вместе мы продолжим развивать российский спорт»

Бизнесмен Дмитрий Мазепин заявил, что рад стать частью ОКР.

Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Сегодня он был избран вице-президентом Олимпийского комитета России, а также вошел в исполком организации.

«Я бы хотел выразить отдельную благодарность Михаилу Владимировичу Дегтяреву за оказанное доверие. Для меня большая честь теперь быть частью команды Олимпийского комитета России.

Вместе мы продолжим развивать российский спорт, укреплять его позиции на международной арене и, конечно же, всячески поддерживать наших спортсменов как внутри страны, так и за ее пределами», – сказал Мазепин. 

Тимченко, Белозеров, Ротенберг, Мазепин и Фрадков избраны вице-президентами ОКР

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Дмитрий Мазепин
ОКР
logoМихаил Дегтярев
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