Министр спорта Дегтярев будет вести аккаунт на английском и французском языках: «Скоро там будет очередь как из пулемета Дегтярева»

Министр спорта России будет вести аккаунт на английском и французском языках.

«Сейчас реанимируем мой канал в [соцсети] X. Я его перестал вести после ряда пропаганды, в знак солидарности с нашей страной. Сейчас реанимировал его, потому что это хорошая возможность довести нашу позицию до международных медиа.

Мы будем его вести на английском и французском языке, в частности в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). Скоро там будет очередь как из пулемета Дегтярева», – рассказал министр спорта Михаил Дегтярев .