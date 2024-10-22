Адвокат Усманова: «ARD распространяет теории заговора, выдвигаемые сомнительными свидетелями. Суды признают, что все обвинения беспочвенны, но авторы скрывают это в репортажах»

Адвокат Алишера Усманова уличил ARD в сокрытии информации по судебным решениям.

Российский бизнесмен Усманов ранее выиграл суд против немецкого телеканала ARD, в эфире которого журналист Хайо Зеппельт представил материалы о якобы создании коррупционной системы в Международной федерации фехтования (FIE).

Усманов возглавлял FIE с 2008 года. В марте 2022-го он приостановил исполнение обязанностей в качестве президента федерации из-за санкций Евросоюза.

«ARD уже получил запрет на распространение в своих репортажах недостоверной информации, нарушающей права личности, от немецкого суда. Теперь сразу два решения арбитража в США доказывают, что слухи, распространяемые ARD, являются необоснованными и порочащими Алишера Усманова, Международную федерацию фехтования, действующих спортсменов и судей.

Мы уже наблюдали постыдные этические и журналистские промахи ARD и его ведущих спортивных журналистов, но факт, что они замалчивают результаты решений американских арбитражей, еще больше усугубляет ситуацию. Канал занимается распространением теорий заговора, выдвигаемых сомнительными свидетелями. Даже несмотря на то что суды признают, что все обвинения беспочвенны, авторы скрывают это в своих репортажах», – сказал адвокат Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы Усманова.

В США было опубликовано решение арбитража Олимпийского и паралимпийского комитета США по делу американского фехтовальщика Митчелла Сарона. Судьи отклонили иск по предполагаемым манипуляциям и подкупе судей в FIE.

В августе 2024-го ARD опубликовал репортаж, в котором шла речь о якобы систематических манипуляциях с судейством в фехтовании. Авторы сослались на разбирательство по делу Сарона и допустили, что квалификация американских фехтовальщиков на Олимпийские игры в Париже якобы была нечестной, а победившие спортсмены попали туда путем некорректного судейства во время отборочных поединков.

Впоследствии Земельный суд Гамбурга наложил запрет на утверждения Зеппельта, признав их недостоверными и основанными на подозрениях, а также нарушающими личные права.

«В настоящее время опубликовано арбитражное решение по второму делу в США. Хотя в своем репортаже ARD и упомянул об этом «актуальном разбирательстве», он так и не сообщил о его результатах. В этом решении все обвинения в коррупции и манипуляциях, выдвинутые против спортсменов и тренеров, квалифицированных на Олимпийские игры, были признаны необоснованными, и дело было прекращено.

Незадолго до этого президент Федерации фехтования Грузии принес официальные извинения FIE за слова саблиста грузинской сборной Грузии Сандро Базадзе, обвинившего фехтовальное судейство в коррумпированности, охарактеризовав их как эмоциональные. Случай Базадзе был представлен как доказательство масштабных судейских подтасовок в фехтовании в репортаже ARD», – добавил Штайнхефель.