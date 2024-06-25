Яна Егорян: «Любой спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать. Даже если это нейтральный статус»

Теги сборная России жен сабля Яна Егорян Париж-2024 Фехтование

Яна Егорян высказалась о поездке российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Мое мнение всегда было за спортсменов. Я считаю, что это их работа, их цели, их мечты. И любой спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать. Даже если это нейтральный статус. Мы все прекрасно знаем, что конкретно этот человек наш.

Я понимаю людей, которые не хотят, что это, возможно, какое-то унижение. «Как так? Отказаться от страны, отказаться от флага». Но никто не отказывается. Мы все с российскими паспортами и любим страну, в которой живем.

Но есть свое внутреннее, есть свое дело, которому ты отдаешься много лет. И почему ты должен лишаться этой возможности? Считаю, что спортсмены, у которых есть возможность, должны ехать и этим людям не должно препятствовать руководство», – сказала двукратная чемпионка Рио-2016 в фехтовании на сабле.

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12 комментариев
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Ответ Замир Безкиев
сделайте пост с фотками Яны Егорян. Она же прям бомба
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/beauty/1133833.html

руки на стол!
+8
0
+8
Ответ ДМ-1чемпион
Да пусть едут куда хотят! Только за свой счёт! К России нейтрал отношения не имеют!
🤡
+7
0
+7
сделайте пост с фотками Яны Егорян. Она же прям бомба
+7
-1
+6
Есть Егорян и есть Нагорный...
+6
-2
+4
Даже как-то не по себе, что у нас всё ещё адекватные вещи высказывают. Похоже, уже привык к бреду.
+4
-2
+2
Просто и адекватно.
+1
-1
0
Опять 10 новостей из небольшого интервью? Следующая, наверно, с вопросом про ЦСКА
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Ответ Radik_2.0
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/beauty/1133833.html руки на стол!
Прошло 8 лет. Есть более современные фотки?
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Ответ ДМ-1чемпион
Да пусть едут куда хотят! Только за свой счёт! К России нейтрал отношения не имеют!
Да какое отношение к тебе имеет, например, Овечкин, который ездил на Олимпиаду 2006 и 2014? 🤦🤦🤦🤦
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