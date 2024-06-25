Яна Егорян: «Любой спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать. Даже если это нейтральный статус»

Яна Егорян высказалась о поездке российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Мое мнение всегда было за спортсменов. Я считаю, что это их работа, их цели, их мечты. И любой спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать. Даже если это нейтральный статус. Мы все прекрасно знаем, что конкретно этот человек наш.

Я понимаю людей, которые не хотят, что это, возможно, какое-то унижение. «Как так? Отказаться от страны, отказаться от флага». Но никто не отказывается. Мы все с российскими паспортами и любим страну, в которой живем.

Но есть свое внутреннее, есть свое дело, которому ты отдаешься много лет. И почему ты должен лишаться этой возможности? Считаю, что спортсмены, у которых есть возможность, должны ехать и этим людям не должно препятствовать руководство», – сказала двукратная чемпионка Рио-2016 в фехтовании на сабле.