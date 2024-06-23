Станислав Поздняков: «Мы не ставим равенство между МОК и олимпийским движением. Политика уйдет, а ценности и идеалы останутся»

Поздняков заявил, что не ставит знак равенства между МОК и олимпийским движением.

Сегодня в Южно-Сахалинске прошел традиционный праздник массового спорта по случаю Всероссийского олимпийского дня.

– Это праздник спорта и здорового образа жизни, праздник для людей, которые поддерживают незыблемые олимпийские ценности – дружбу, уважение к сопернику, стремление стать лучше.

Несмотря на то, что сейчас происходит в мире спорта, мы не ставим равенство между и олимпийским движением и уверены: турбулентные времена рано или поздно закончатся, политика уйдет, а ценности и идеалы останутся.

– На одной из площадок трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и бронзовый призер Игр Виктор Минибаев вспоминали зеленую воду бассейна в Рио-2016. У олимпийцев есть общие воспоминания, своя неповторимая атмосфера. Нет опасения, что все это будет безвозвратно утрачено?

– Все вернется. Да, для молодых спортсменов – это трагедия, потому что они лишены всего прямо сейчас. Но ни у меня, ни у тех спортсменов, кто закончил выступать, нельзя отнять воспоминания. Так же, как нельзя отнять олимпийскую мечту у тех ребят, кто сегодня пришел на Олимпийский день и только грезит большим спортом.

В истории нашей страны были периоды, когда не было Олимпийских игр, все циклично. Когда-то для тех, кто манипулирует спортивными политиками, станет вновь очевидно, что это было ошибкой, – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.