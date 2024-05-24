Во Франции завирусился хэштег с призывом испражниться в Сену. Это акция против мэра Парижа, планирующей искупаться в реке перед Олимпиадой
Во Франции набрал популярность хэштег с призывом испражниться в реку Сену 23 июня.
Как сообщает La Depeche, тег #JeChieDansLaSeineLe23Juin за несколько часов набрал около 25 тысяч упоминаний в соцсети X. Это произошло после заявления мэра Парижа Анн Идальго о планах искупаться в реке 23 июня.
Плавание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Олимпиады-2024 в Париже. На реке должны пройти соревнования по нескольким водным дисциплинам.
Ранее о готовности искупаться в Сене заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
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