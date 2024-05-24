Во Франции завирусился хэштег с призывом испражниться в Сену. Это акция против мэра Парижа, планирующей искупаться в реке перед Олимпиадой

Теги Париж-2024 Эммануэль Макрон Анн Идальго Водные виды

Во Франции набрал популярность хэштег с призывом испражниться в реку Сену 23 июня.

Как сообщает La Depeche, тег #JeChieDansLaSeineLe23Juin за несколько часов набрал около 25 тысяч упоминаний в соцсети X. Это произошло после заявления мэра Парижа Анн Идальго о планах искупаться в реке 23 июня.

Плавание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Олимпиады-2024 в Париже. На реке должны пройти соревнования по нескольким водным дисциплинам.

Ранее о готовности искупаться в Сене заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Культура дискуссий в Западной Европе
+11
-4
+7
предлагаю следующую олимпиаду в Индии. Пусть плывут в Ганге
+6
-1
+5
Давайте угадаем родной континент авторов и поклонников этого хэштега
+6
-1
+5
Когда-то ради этой новости создали спортсру
+5
-2
+3
Индийцы такие - в смысле хэштег? А разве можно как-то по-другому жить?
+1
0
+1
Ответ Марсель Объелся
Новости про летнюю олимпиаду на этом сайте как на какой-то пропагандисткой помойке уже несколько месяцев
Ущемился, что ли?
+4
-3
+1
Ответ Buharoid
Давайте угадаем родной континент авторов и поклонников этого хэштега
Насри — француз, если что
+3
-2
+1
Теперь нужно запустить флешмоб)
+1
-1
0
Ответ Dmitriy Racheev
Когда-то ради этой новости создали спортсру
справжня журналістика
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий