Во Франции завирусился хэштег с призывом испражниться в Сену. Это акция против мэра Парижа, планирующей искупаться в реке перед Олимпиадой

Во Франции набрал популярность хэштег с призывом испражниться в реку Сену 23 июня.

Как сообщает La Depeche, тег #JeChieDansLaSeineLe23Juin за несколько часов набрал около 25 тысяч упоминаний в соцсети X. Это произошло после заявления мэра Парижа Анн Идальго о планах искупаться в реке 23 июня.

Плавание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Олимпиады-2024 в Париже. На реке должны пройти соревнования по нескольким водным дисциплинам.

Ранее о готовности искупаться в Сене заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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