Мамедов о соревнованиях в России: «У нас в разработке есть формат, который будет более смотрибельным для людей»

В Федерации фехтования России рассказали о разработке нового формата турниров.

– Есть какие‑то задумки у фехтовальщиков организовать какой‑то коммерческий турнир? Может быть, привлекать на этот турнир иностранцев, которые хотят с нами посоревноваться.

– У нас даже есть в разработке другой формат, который будет более смотрибельным для людей. Родился он совсем недавно, сейчас мы его стали пробовать.

Фехтовальщики стоят ближе к друг другу, внутри линий, на три метра. Чуть видоизменили формат для смотрибельности, чтобы каждый понял и смотрел это, сейчас же многие стараются что‑то такое делать.

Там не будет растяжки на какие‑то часы, все будет быстрее. Если мы сейчас доведем дело до конца, сделаем какую‑то лигу или что‑то такое, где будем проводить схватки.

В таком формате будем проводить соревнования с другими странами. Это уже другие правила, получается, что неолимпийский вид, – сказал президент Федерации фехтования России и главный тренер сборной Ильгар Мамедов.