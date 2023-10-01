Великая о спортсменах, которые меняют гражданство: «Не могу осуждать людей, принимающих подобные решения. У них свои интересы»

Теги сборная России жен Софья Великая ТАСС Фехтование

Софья Великая не осуждает спортсменов, которые решили сменить гражданство.

«Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях.

У меня своя история, я выступаю за свою страну», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию. 

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

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