Великая о спортсменах, которые меняют гражданство: «Не могу осуждать людей, принимающих подобные решения. У них свои интересы»

Софья Великая не осуждает спортсменов, которые решили сменить гражданство.

«Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях.

У меня своя история, я выступаю за свою страну», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов