Великая о спортсменах, которые меняют гражданство: «Не могу осуждать людей, принимающих подобные решения. У них свои интересы»
Софья Великая не осуждает спортсменов, которые решили сменить гражданство.
«Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях.
У меня своя история, я выступаю за свою страну», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.
Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов
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