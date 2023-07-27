Яна Егорян: «Если Харлан дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка»

Теги сборная России жен сборная Украины жен Яна Егорян Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Яна Егорян прокомментировала отказ украинской саблистки Харлан пожать руку россиянке.

Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала личного турнира.

Украинка выиграла поединок, но отказалась от рукопожатия с соперницей и направила в ее сторону саблю. 

Позже Харлан была дисквалифицирована. Сообщалось также, что она получила черную карточку и будет отстранена от соревнований на 60 дней. 

«Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка. Но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим», – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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3 комментария

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арап Петра Великого
Вот такая она - победа российского оружия))
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