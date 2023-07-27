Яна Егорян: «Если Харлан дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка»

Яна Егорян прокомментировала отказ украинской саблистки Харлан пожать руку россиянке.

Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала личного турнира.

Украинка выиграла поединок, но отказалась от рукопожатия с соперницей и направила в ее сторону саблю.

Позже Харлан была дисквалифицирована. Сообщалось также, что она получила черную карточку и будет отстранена от соревнований на 60 дней.

«Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка. Но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

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