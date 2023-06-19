Павел Колобков: «С действующими ограничениями я не очень представляю участие наших спортсменов в Олимпиаде в Париже»

Павел Колобков высказался о возможном пропуске Олимпийских игр в Париже.

— Олимпийские игры в Париже в следующем году видите с участием россиян или нет?

— Без участия наших спортсменов, скажу откровенно, мне эти Игры будут неинтересны ни в каком виде. Надеюсь, что есть еще время выработать правильные и справедливые критерии по допуску российских атлетов, позволить им отобраться в максимальном количестве. Но в данной ситуации, с теми действующими ограничениями, я не очень представляю участие наших спортсменов в Париже.

Если на предыдущих Олимпиадах были хоть какие-то юридические обоснования (на запрет гимна и флага), то есть кодекс , который якобы нарушали (хотя они вовремя внесли все изменения, которые хотели внести), то сейчас я не вижу никаких нарушений со стороны российского спорта.

Несмотря на то, что я сам олимпийский чемпион, мне Олимпиада перестала быть интересной. Она перестает быть объединяющим весь мир действом. Надеюсь, что разум восторжествует и все изменится. Уверен, что многие страны поддерживают Россию. И если мы говорим, что весь мир нас санкционировал, то это не так. Я разговариваю со многими спортсменами, представителями международных федераций, и вижу поддержку. Вот с этими странами и надо работать, вырабатывать альтернативную позицию.

— За фехтование вам должно быть особенно обидно, учитывая, что никто из сборной не сможет принять участие в Олимпиаде?

— А как вы представляете себе женские сабельные соревнования без , и ? Я вообще не представляю, как можно говорить об объективности результатов этих турниров в мире. Эти спортсмены на протяжении последних 10 и более лет олицетворяют собой не только российское, но и мировое фехтование. Так и во всех других видах спорта.

Я не представляю, как мои друзья и коллеги из других стран и других фехтовальных федераций так поступают. Я просто удивлен и шокирован, что происходит в спортивном фехтовальном мире, какова реакция их представителей. Всегда считал, что у нас есть дух единства и честной игры, и для меня особо неприятно столкнуться с тем, что происходит в моем любимом виде спорта, – сказал бывший министр спорта РФ.