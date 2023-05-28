Фехтовальщица Смирнова о том, готова ли выступать в нейтральном статусе: «Это решают тренеры и руководство. Мы наготове – если скажут, что нужно поехать, поедем»

Фехтовальщица Анна Смирнова ответила на вопрос, готова ли выступать в нейтральном статусе.

Смирнова вошла в число 17 россиян, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус для международных стартов.

«Это решают тренеры и руководство. Я готова к любому решению – и если не поедем, и если поедем. Я фехтую ради фехтования. Думаю, руководство примет правильное решение.

Конкретно в команде возможную поездку на международные соревнования мы не обсуждаем. Но мы наготове – если нам скажут, что нужно поехать, мы поедем, то есть мы готовимся к тому, чтобы поехать, если будет такая возможность», – сказала спортсменка.

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