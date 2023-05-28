Алексей Дадаев: «Я так понимаю, что получил нейтральный статус, потому что нигде не числюсь. Но сейчас все равно нет никаких выездов»

Теги сборная России ТАСС Алексей Дадаев Фехтование

Российский фехтовальщик Алексей Дадаев прокомментировал получение нейтрального статуса .

Дадаев попал в число 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус. 

«Я так понимаю, что получил нейтральный статус, потому что нигде не числюсь. Но сейчас все равно нет никаких выездов. К тому же обстановка там недружелюбная, ехать туда в нейтральном статусе не имеет никакого смысла. Такой вариант даже не рассматриваю.

Еще непонятно, что с визами, с финансированием. Есть много организационных моментов, поэтому не важно, есть этот нейтральный статус или его нет – по этому поводу можно только поприкалываться: вот смотрите, он у меня есть. И все.

Мысли завязывать есть, потому что непонятно, что делать дальше. Здоровье фехтовать позволяет, но и деньги нужно зарабатывать, а без международных соревнований это сложно.

В России сейчас стараются выплачивать хорошие призовые – на Спартакиаде или «Московской сабле», но в целом непонятно, что будет дальше», – сказал Дадаев. 

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