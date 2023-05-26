Италия разрешила российским спортсменам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане

Италия разрешила российским атлетам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

«Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве в Италии», – рассказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Ранее несколько стран отказались проводить турниры по фехтованию (в том числе – этапы Кубка мира) из-за допуска россиян.

Малаго также сообщил, что к чемпионату мира допущены 11 российских и белорусских спортсменов, хотя в изначальном списке было 39 человек – остальные не прошли проверку.

пройдет в Милане с 22 по 30 июля.

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