Италия разрешила российским спортсменам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане
Италия разрешила российским атлетам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане.
«Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве в Италии», – рассказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.
Ранее несколько стран отказались проводить турниры по фехтованию (в том числе – этапы Кубка мира) из-за допуска россиян.
Малаго также сообщил, что к чемпионату мира допущены 11 российских и белорусских спортсменов, хотя в изначальном списке было 39 человек – остальные не прошли проверку.
Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Милане с 22 по 30 июля.
Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная
А спортсмены предсказуемо промолчат.
Хотя Италия очень лояльна к нашим.
А сколько с тех времён сегодняшняя Россия сколсплеила...