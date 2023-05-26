Италия разрешила российским спортсменам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане

Теги сборная России сборная России жен НОК Италии Джованни Малаго Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Италия разрешила российским атлетам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

«Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве в Италии», – рассказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Ранее несколько стран отказались проводить турниры по фехтованию (в том числе – этапы Кубка мира) из-за допуска россиян.

Малаго также сообщил, что к чемпионату мира допущены 11 российских и белорусских спортсменов, хотя в изначальном списке было 39 человек – остальные не прошли проверку.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Милане с 22 по 30 июля.

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13 комментариев

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Olga.t
Что-то мне подсказывает, что президент российской Федерации фехтования примет решение за всех спортсменов и откажется.
А спортсмены предсказуемо промолчат.
Хотя Италия очень лояльна к нашим.
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Kubinec_
щас у кого-то инсульт joпы будет от такой новости
+10
-7
+3
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Александр Кучер
Ответ Trash Talking
Я заметил, что к России в западной Европе лояльны те страны, которые поддерживали некий режим лет 100 назад: Италия, Германия :)
Ну Россия помогла Италии в ковидные времена. Возможно тут просто алаверды.
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0
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ДудьСдулся
Ответ Trash Talking
Я заметил, что к России в западной Европе лояльны те страны, которые поддерживали некий режим лет 100 назад: Италия, Германия :)
Совпадение?
А сколько с тех времён сегодняшняя Россия сколсплеила...
+2
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Иван_Флягин
Ответ Макинтош Шевченко
Зная итальянцев-работаю в итальянской фирме, они не в восторге от того, что их власти оружие поставляют, им вообще не до украины, у них большое количество населения проживает за чертой бедности! И они в курсе,что есть силы типа америкосов и мелкобритов кто специально вставляет им палки в колеса когда они успешно ведут бизнес в россии. Их также кинули с каддафи когда у них на руках были миллиардные инфраструктурные проекты, которые сближали из с африканским континентом.
🤣🤣🤣
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