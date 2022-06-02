Софья Великая: «Возможно, к нам будет предвзятое отношение, но рано или поздно международные соревнования начнутся»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая считает, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования.

«Мы, спортсмены, должны быть готовы, когда нам нужно будет участвовать. Будет тяжело, возможно, даже к нам будет предвзятое отношение, но рано или поздно международные соревнования начнутся.

Я думаю, мы сможем сохранить наш уровень фехтования. У нас большая страна, много спортсменов и квалифицированных тренеров. У нас есть вся инфраструктура для этого.

Нужно поддерживать спорт на таком уровне, чтобы у спортсменов оставалась мотивация работать дальше», – сказала Великая.