Станислав Поздняков: «Если предложат вернуться на пост главы EFC, то должны будут меня уговорить. Одних извинений будет мало»

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, при каких условиях будет готов вернуться на пост президента Европейской конфедерации фехтования (EFC).

31 мая конгресс EFC проголосовал за решение отстранить Позднякова. 

«У меня разрывался телефон. Много моих друзей и товарищей, просто неравнодушных людей писали слова поддержки. В основном это сообщения из западной Европы.

Для меня человеческие взаимоотношения важнее позиции в международной организации. Думаю, когда закончится истерия, многие пожалеют о принятых решениях.

Вернусь ли, если предложат? Если предложат вернуться, то те, кто предлагают, должны быть очень убедительны для того, чтобы меня уговорить. Одних извинений будет мало», – сказал Поздняков.

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