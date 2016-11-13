Инна Дериглазова: «Естественно, я очень хотела золота, поэтому больше расстроена, чем радуюсь серебру»

Олимпийская чемпионка в фехтовании на рапирах прокомментировала поражение в финале олимпийского турнира в , где она уступила американке Ли Кифер.

«Очень расстроена, вы не представляете как. Ни о чем не успевала думать во время боя, старалась разыгрывать каждое очко. Сегодня Кифер была непредсказуемая, смелая. Раньше я ее побеждала. Проблема, что из-за пандемии не было соревнований.

Естественно, я очень хотела золота, поэтому больше расстроена, чем радуюсь серебру. Может быть, позже я пересмотрю, потому что каждая медаль по-своему дорога.

Теперь я сделаю все, чтобы в командных соревнованиях завоевать золотую медаль. Думаю, мы способны биться за золото», – сказала Дериглазова.