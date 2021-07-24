Анастасия Фесикова об Олимпиаде-2020: «Утро наше начинается с пробирок, по 15 минут сидим в комнате и плюемся. Все это странно»

Российская пловчиха поделилась впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Токио.

«Все здесь непривычно, вы передаете нам на подносе диктофоны для интервью, мы постоянно ходим в масках, утро наше начинается с пробирок, по 15 минут сидим в комнате и плюемся.

Все это странно: держаться на расстоянии, не делать совместные фото. Это ведь праздник, хочется обнять человека, которого знаешь и давно не видел.

Болельщиков на трибунах нет, но есть команда, на трибунах есть барабан и поддержка тех, кто смотрит по телевизору, чувствуется.

Мы сидим постоянно в масках. Одного бойца мы уже потеряли (Илью Бородина). Хорошо, что не потеряли всю команду.

Мы держим дистанцию, чтобы не было так, что в контакте побывал. Нам сказали, что мы не можем выкладывать совместные фотографии, ведь это может быть причиной обратиться к нам, как к контактному», – рассказала Фесикова.

Олимпиадой в Токио спасли поколение спортсменов, но все ограничения превратили ее в бутафорию. Объясняем изнутри