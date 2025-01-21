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Международная федерация скалолазания об отказе Каплиной в нейтральном статусе: «Юлия не соответствует ни одному из критериев»

Международная федерация объяснила отказ скалолазке Каплиной в нейтральном статусе.

Россиянка Юлия Каплина – трехкратный призер чемпионатов мира по скалолазанию.

«В конце 2023 года исполком IFSC одобрил начало процедуры восстановления спортсменов с российским и белорусским гражданством при соблюдении условий.

Спортсмены не должны быть связаны каким-либо образом с силовыми организациями, поддерживать военный конфликт и/или каким-либо образом быть вовлечены в него.

Не допускаются спортсмены, которые действовали против миротворческой миссии олимпийского движения, активно поддерживая вооруженный конфликт любым способом, в любой форме или любыми средствами, включая, помимо прочего, социальные сети.

До ноября 2024 года мы не получали никаких заявок от российских и белорусских спортсменов. Затем мы получили заявку от Юлии Каплиной, и она была передана в независимое агентство для того, чтобы исполком мог убедиться в ее соответствии указанным критериям, прежде чем вынести решение.

В ходе проверки выяснилось, что Каплина не соответствует ни одному из этих критериев, поэтому ее заявка была отклонена», – сообщили в Международной федерации скалолазания (IFSC).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Юлия Каплина
сборная России жен (скалолазание)
IFSC
скалолазание
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