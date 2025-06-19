Виктория Боня: «На Эвересте просто сказала себе: «Господи, я готова умереть. Если надо – забери мою жизнь прямо сейчас»

Виктория Боня рассказала об эмоциях во время восхождения на Эверест.

– Когда ты на Эвересте – это снос башки?

– Мне вот не нравится говорить «Эверест». Джомолунгма. Мать, богиня, это женская энергия. И когда смотришь на нее под таким ракурсом, вообще другие ощущения.

Так вот, подступаешься только на высоте 7900. До этого перед тобой только снег и, кроме ног соседа, спереди ничего не видишь. И так много-много часов. А тут какая-то ступенька.

Обрадовалась, что не подъем, а хотя бы маленький кусочек плоского. Оборачиваюсь – и меня начинает разрывать от восторга и красоты. Там Лхоцзе, еще гималайские вершины, луна и все так хорошо видно. Просто сказала себе: «Господи, я готова умереть. Если надо – забери мою жизнь прямо сейчас».

У меня был космос над головой! Соприкосновение с чем-то невероятным, никогда в жизни такого не испытывала.

– После этого так и шла в эйфории?

– Где Ступень Хиллари, у тебя места для шага – ровно стопа (Ступень Хилари – 13-метровый почти вертикальный склон на высоте 8790 – Спортс’‘). Рядом обрыв в километры. И вот там мертвое тело. Причем видно, что давно, ткани лица выветрило. И он лежит так, что наступать приходится рядом с головой. Не знаю, гуманно ли это, но, может, было бы лучше сбросить его в эту расщелину? Просто всем практически наступать на голову и смотреть ему в лицо – тоже не то чтобы человечно. Непонятно, как правильно поступить.

И вот на Ступени Хиллари я энергетически почувствовала мертвый холод. Если на этом участке стало плохо – тебя уже никто не вытащит. Именно там часто погибают люди. Вот накрыло, хочешь сесть – а потом просто не встанешь. Если сдался – умер.

Если психоэмоционально недостаточно силен, там может задавить энергетически. У всех разная реакция. Меня переполняло. Была готова идти еще сутки! Настолько божественно себя чувствовала.

Но на каждой вершине испытываешь разную энергию. И на одной и той же у людей коннект отличается. Вот я была готова от счастья в любую секунду умереть. А девчонка, грузинка, поднималась на сутки раньше и рассказывала, что, наоборот, молилась: «Господи, пожалуйста, пусть я сегодня не умру, только не сегодня».

Поэтому одна гора, люди могут идти рядом, а рассказы будут абсолютно разными, – рассказала экс-участница «Дома-2».

Виктория Боня – интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе