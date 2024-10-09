Альпинистка Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на 14 высочайших гор Земли

Альпинистка Алина Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все 14 высочайших вершин Земли.

Это следует из данных компании-организатора экспедиций Seven Summits Treks. Всего в мире насчитывается 14 гор-восьмитысячников, восхождение на них считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме.

11 из этих вершин Пекова покорила в 2023-м, а оставшиеся 3 – в нынешнем году. Последним в списке стало восхождение на гору Шишабангма (8027 м) в Гималаях – сейчас альпинистке еще предстоит спуститься в базовый лагерь.

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