Альпинистка Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на 14 высочайших гор Земли
Альпинистка Алина Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все 14 высочайших вершин Земли.
Это следует из данных компании-организатора экспедиций Seven Summits Treks. Всего в мире насчитывается 14 гор-восьмитысячников, восхождение на них считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме.
11 из этих вершин Пекова покорила в 2023-м, а оставшиеся 3 – в нынешнем году. Последним в списке стало восхождение на гору Шишабангма (8027 м) в Гималаях – сейчас альпинистке еще предстоит спуститься в базовый лагерь.
«Никогда не знаю, вернусь ли назад». Он поднялся на Эверест в 30-й раз – как стал возможен этот рекорд?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости