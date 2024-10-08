Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась на 36-м году жизни.
«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена – действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим.
Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится на сайте Федерации альпинизма России.
«Это не связано с соревнованиями или несчастным случаем, у нее было заболевание, с которым она долго боролась», – отметили в федерации.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация альпинизма России
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