Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась на 36-м году жизни.

«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена – действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим.

Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится на сайте Федерации альпинизма России.

«Это не связано с соревнованиями или несчастным случаем, у нее было заболевание, с которым она долго боролась», – отметили в федерации.