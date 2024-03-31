Чемпион России по скейт‑кроссу Роман Богрец погиб в результате несчастного случая на турнире в Петербурге

Чемпион России по скейт‑кроссу Роман Богрец погиб на турнире в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Трагедия случилась 30 марта в спортивном клубе «Жесть», где проходил Кубок Федерации роллер‑спорта.



36-летний Богрец во время выступления врезался в препятствие на большой скорости, ударившись головой и грудью. Он попал в реанимацию с тяжелыми травмами, но медики не смогли спасти его жизнь.