Чемпион России по скейт‑кроссу Роман Богрец погиб в результате несчастного случая на турнире в Петербурге

Теги происшествия роллерные виды Экстрим

Чемпион России по скейт‑кроссу Роман Богрец погиб на турнире в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Трагедия случилась 30 марта в спортивном клубе «Жесть», где проходил Кубок Федерации роллер‑спорта.

36-летний Богрец во время выступления врезался в препятствие на большой скорости, ударившись головой и грудью. Он попал в реанимацию с тяжелыми травмами, но медики не смогли спасти его жизнь.

 

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1 комментарий
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Знал Рому лично. Можно сказать, дружили. Он был фанат своего дела. Был искренним прямым и добрым человеком. За 16 лет знакомства у меня о нем нет ни единого отрицательного воспоминания. Спи спокойно, друг
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