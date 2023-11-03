Эквадорский серфер Исраэль Барона умер в возрасте 34 лет. Он претендовал на участие в Олимпиаде-2024 в Париже

Эквадорский серфер Исраэль Барона умер в возрасте 34 лет.

Как сообщила полиция, спортсмен находился в одном из отелей Сальвадора, где ему потребовалась неотложная медицинская помощь. Его доставили в больницу, но к этому моменту Барона уже скончался.

Отмечается, что полиция исключила версию об убийстве. Другие подробности не уточняются.

Барона претендовал на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.