Эквадорский серфер Исраэль Барона умер в возрасте 34 лет. Он претендовал на участие в Олимпиаде-2024 в Париже

Теги происшествия серфинг Экстрим

Эквадорский серфер Исраэль Барона умер в возрасте 34 лет.

Как сообщила полиция, спортсмен находился в одном из отелей Сальвадора, где ему потребовалась неотложная медицинская помощь. Его доставили в больницу, но к этому моменту Барона уже скончался.

Отмечается, что полиция исключила версию об убийстве. Другие подробности не уточняются.

Барона претендовал на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

 

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