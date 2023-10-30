Поздняков о смерти Маматова: «Олимпийское движение понесло очередную утрату. Он не просто великий спортсмен, но и достойный гражданин нашей страны»

Глава ОКР назвал смерть Виктора Маматова утратой для олимпийского движения.

27 октября двукратный олимпийский чемпион по биатлону Маматов скончался в возрасте 86 лет. Сегодня его похоронили в Москве.

«Сегодня олимпийское движение понесло очередную утрату. Ушел не только великий спортсмен, человек и заслуженный тренер с большой буквы, но и отличный функционер. Уверен, что многие поколения спортсменов воспитывались на его примере.

Мы терпим огромную утрату. Последние годы он не мог заниматься активной спортивной деятельностью, но все равно посещал разные события, делился мнением. Мне посчастливилось с ним общаться – с ним было замечательно вспоминать лучшие моменты нашего спорта.

Он не просто великий спортсмен, но и достойный гражданин нашей страны. Вечная память», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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