Соревнования по серфингу в Париже-2024 могут пройти на Таити

Теги Париж-2024 серфинг Экстрим

Соревнования по серфингу в Париже-2024 могут пройти на Таити.

Об этом сообщил президент Французской Полинезии Моэтай Бротерсон.

Ранее министр спорта региона Нахема Темари выражала сомнения в том, что Таити стоит проводить эти соревнования.

«Возможность не участвовать в Играх очень ограничительна, и я думаю, что это не тот вариант, который мы рассмотрим, это не тот дух, который воодушевляет меня.

Я очень хочу, чтобы эти Игры прошли здесь, потому что именно здесь зародился серфинг, а не где-либо еще.

Нам предстоит обсуждение с государством, формирование бюджета. Но цель состоит в том, чтобы Игры прошли здесь», – рассказал Бротерсон.

Недавно на Таити прошло наводнение – в деревне Теахупоо разрушено около 50 домов, а несколько машин было смыто в океан. Местные жители считают, что наводнение получилось настолько разрушительным из-за строительства нового пешеходного моста, который делают как раз к Олимпиаде-2024.

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