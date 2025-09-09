  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • «Вуэльта». 17-й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 3400 м и финишем в подъем первой категории
1

«Вуэльта». 17-й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 3400 м и финишем в подъем первой категории

10 сентября пройдет 17-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта Испании-2025»

17-й этап

О-Барко-де-Вальдеоррас – Альто-де-Эль-Морредеро

143,2 км

Профиль/Карта

Начало – 14:41 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 16-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 61.16,35

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,48

3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,38

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,10

5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,21

6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 4,24

7. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 4,53

8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 5,46

9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 6,33

10. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 8,04...

85. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.19,21

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoВуэльта
результаты
велошоссе
Мэттью Ричителло
Жоау Алмейда
Роман Ермаков
Джулио Пеллиццари
Джуниор Лесерф
Джей Хиндли
Турстейн Трэен
Сепп Кусс
Феликс Галль
logoТомас Пидкок
logoЙонас Вингегор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Главные новости
16-й этап «Вуэльты» сократили на 8 км из-за антиизраильских протестов в зоне финиша
2сегодня, 16:27
«Вуэльта». 16-й этап. Берналь победил, Ланда – 2-й, Роллан – 3-й
17сегодня, 15:25
16-летний велогонщик умер от остановки сердца во время соревнований во Франции
1вчера, 11:25
Пропалестинский активист спровоцировал завал в пелотоне «Вуэльты», выбежав на трассу
337 сентября, 17:52
«Вуэльта». 15-й этап. Педерсен победил, Аулар – 2-й, Фриго – 3-й, Ермаков – 47-й, Вингегор продолжает лидировать в общем зачете
87 сентября, 15:30
Команда «Israel Premier Tech» убрала из названия «Израиль» после пропалестинских протестов на «Вуэльте»
246 сентября, 18:49
«Вуэльта». 14-й этап. Солер победил, Вингегор – 2-й, Алмейда – 3-й
226 сентября, 15:58
Фрума выписали из больницы после падения на тренировке
16 сентября, 15:55
«Вуэльта». 13-й этап. Алмейда победил, Вингегор финишировал вторым и сохранил лидерство в общем зачете
785 сентября, 15:18
«Вуэльта». 12-й этап. Аюсо одержал победу, Вингегор остался лидером общего зачета
154 сентября, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25