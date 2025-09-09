«Вуэльта». 17-й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 3400 м и финишем в подъем первой категории
«Вуэльта Испании-2025»
17-й этап
О-Барко-де-Вальдеоррас – Альто-де-Эль-Морредеро
143,2 км
Начало – 14:41 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 16-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 61.16,35
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,48
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,38
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,10
5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,21
6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 4,24
7. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 4,53
8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 5,46
9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 6,33
10. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 8,04...
85. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.19,21