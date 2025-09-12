Гульназ Хатунцева: «Если бы я получала только региональную зарплату от Тульской области, на жизнь мне сто процентов не хватило бы»

Олимпийский призер Гульназ Хатунцева высказалась о зарплатах в велоспорте.

– Мало треков, не у всех возможность поехать на сборы... Можно сказать, что велоспорт – небогатый вид?

– Не могу сказать, что небогатый, но если бы я получала только региональную зарплату от Тульской области, на жизнь мне сто процентов не хватило бы. Одна детская одежда чего стоит – а они растут не по дням, а по часам. Памперсы стоят 2000 рублей, хватает на две недели. Хорошо, что мы в этом году не пошли в школу, ха-ха. На поход в продуктовый магазин у меня уходит уже 5000 рублей. Думаю, не каждому спортсмену хватит зарплаты. Нужно и правда ехать в деревню, полоть грядки, завести скотину. И то не поможет.

– Нет мысли сделать это после карьеры?

– В свой дом я переехать хочу. Но что-то сажать и заводить скотину... сомневаюсь, ха-ха. Иногда задумываюсь, когда дочка приходит в зоопарк и радуется свиньям, гусям: чему тут радоваться? А потом понимаю, что она в принципе этого не видела, а я среди них росла. Поэтому на каникулах отправила ее в деревню, чтобы она там насмотрелась на всех. Вообще важно помнить, откуда ты, чтобы не слишком отрываться от земли. А то падать больно будет, – сказала бронзовый призер Олимпиады-2020 по велотреку Хатунцева.