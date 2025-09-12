  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Гульназ Хатунцева: «Если бы я получала только региональную зарплату от Тульской области, на жизнь мне сто процентов не хватило бы»
0

Гульназ Хатунцева: «Если бы я получала только региональную зарплату от Тульской области, на жизнь мне сто процентов не хватило бы»

Олимпийский призер Гульназ Хатунцева высказалась о зарплатах в велоспорте.

– Мало треков, не у всех возможность поехать на сборы... Можно сказать, что велоспорт – небогатый вид?

– Не могу сказать, что небогатый, но если бы я получала только региональную зарплату от Тульской области, на жизнь мне сто процентов не хватило бы. Одна детская одежда чего стоит – а они растут не по дням, а по часам. Памперсы стоят 2000 рублей, хватает на две недели. Хорошо, что мы в этом году не пошли в школу, ха-ха. На поход в продуктовый магазин у меня уходит уже 5000 рублей. Думаю, не каждому спортсмену хватит зарплаты. Нужно и правда ехать в деревню, полоть грядки, завести скотину. И то не поможет.

– Нет мысли сделать это после карьеры?

– В свой дом я переехать хочу. Но что-то сажать и заводить скотину... сомневаюсь, ха-ха. Иногда задумываюсь, когда дочка приходит в зоопарк и радуется свиньям, гусям: чему тут радоваться? А потом понимаю, что она в принципе этого не видела, а я среди них росла. Поэтому на каникулах отправила ее в деревню, чтобы она там насмотрелась на всех. Вообще важно помнить, откуда ты, чтобы не слишком отрываться от земли. А то падать больно будет, – сказала бронзовый призер Олимпиады-2020 по велотреку Хатунцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
деньги
logoсборная России жен
велотрек
Гульназ Хатунцева (Бадыкова)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«КАМАЗ всмятку уничтожил легковушку сопровождения». Велогонщица Хатунцева об инциденте на сборах в Краснодарском крае
56 минут назад
Гульназ Хатунцева: «Понимаю людей, которые уезжают из деревень. Зарплаты крошечные, а работают они с утра до ночи»
сегодня, 11:18
Российский велогонщик Артем Ныч получил нейтральный статус
31 августа, 06:50
Главные новости
«Вуэльта». 19-й этап. Гонщики проедут по спринтерскому маршруту без подъемов
424 минуты назадLive
«КАМАЗ всмятку уничтожил легковушку сопровождения». Велогонщица Хатунцева об инциденте на сборах в Краснодарском крае
56 минут назад
Гульназ Хатунцева: «Понимаю людей, которые уезжают из деревень. Зарплаты крошечные, а работают они с утра до ночи»
сегодня, 11:18
Команда Israel-Premier Tech сократит название на ближайшие гонки из-за пропалестинских протестов
20сегодня, 06:48
«Вуэльта». 18-й этап. Ганна выиграл индивидуальную «разделку», Вайн – 2-й, Алмейда – 3-й, Вингегор – 9-й, Ермаков – 52-й
28вчера, 15:50
«Вуэльта». 17-й этап. Пеллиццари победил, Пидкок – 2-й, Хиндли – 3-й, Вингегор – 4-й
2710 сентября, 15:23
16-й этап «Вуэльты» сократили на 8 км из-за антиизраильских протестов в зоне финиша
29 сентября, 16:27
«Вуэльта». 16-й этап. Берналь победил, Ланда – 2-й, Роллан – 3-й
179 сентября, 15:25
16-летний велогонщик умер от остановки сердца во время соревнований во Франции
18 сентября, 11:25
Пропалестинский активист спровоцировал завал в пелотоне «Вуэльты», выбежав на трассу
337 сентября, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25