У Фрума произошел разрыв перикарда в результате аварии на тренировке

Крис Фрум получил разрыв перикарда в результате падения на тренировке.

Об этом рассказала супруга 40-летнего велогонщика Мишель Фрум.

27 августа Крис попал в аварию во время тренировки команды Israel – Premier Tech на юге Франции. Гонщик защепил бордюр и врезался в дорожный знак на скорости более 48 км/ч.

Спортсмену диагностировали коллапс легкого, перелом пяти ребер и поясничного позвонка. Он перенес операцию, во время которой и был выявлен разрыв перикарда.

«Очевидно, все было гораздо серьезнее, чем просто переломы. Сейчас с ним все в порядке, но восстановление будет долгим. Какое-то время он не сможет ездить на велосипеде», – рассказала Мишель Фрум.

Крис Фрум является многократным чемпионом гранд-туров. Он четырежды выигрывал генеральную классификацию на «Тур де Франс», дважды на «Вуэльте Испании» и один раз на «Джиро д’Италия».