BMX-райдер Новоселов: «Раньше у нас была андеграундная тусовка, уличная культура, и многим именно это нравилось. Часть ребят так и осталась на улице»

BMX-райдер Максим Новоселов порассуждал об андеграунде в своем виде спорта.

Новоселову 35 лет, он профессионально катается на BMX с 2006-го и выступает на соревнованиях.

– Насколько повлияла на развитие BMX в стране инфраструктура? Современные скейт-парки не сравнить с теми, на которых вы начинали в 90-е и нулевые.

– Инфраструктура – это база. Если нет площадки, на которой ты будешь тренироваться, оттачивать свои навыки – ничего и не получится. Парк «Урам» в Казани – не просто лучший в стране, он, на мой взгляд, один из лучших вообще в мире скейт-парков. И, конечно, в таких условиях можно воспитать настоящих крутых спортсменов.

– При этом одним казанским «Урамом» все же не ограничивается, крупные скейт-парки строят по всей России.

– Разумеется, много хороших скейт-парков разного масштаба, в Москве много скейт-парков, я даже уже – и не во всех – был. Когда я только начинал кататься, я знал про все скейт-парки в России, на каждом успел прокатиться, их было-то – по пальцам двух рук посчитать.

Помню, в 2010-м в Красноярске построили большой скейт-парк, и мы туда поехали с товарищем на целый месяц, чтобы кататься и тренироваться. Потому что жил я тогда в Санкт-Петербурге, и таких возможностей для реализации себя у нас не было. У нас не было ничего, а сейчас я даже в родном городе не знаю, где и что уже построить успели. <...>

– Как в целом изменился BMX за последние годы, когда оформился в полноценную олимпийскую дисциплину?

– Произошло разделение BMX-комьюнити. Раньше все было камерно, была у нас андеграундная тусовка, уличная культура, и многим именно это нравилось. А когда нас признали олимпийским видом спорта, часть людей ушла в профессиональный спорт, они живут как спортсмены, правильно питаются, следят за своим распорядком дня, вся их жизнь направлена на результат: тренажерный зал, выверенные тренировки.

А часть ребят так и осталась, грубо говоря, на улице, они все так же катаются на BMX, но, скорее, в свое удовольствие, на соревнованиях без жестких правил. На самом деле результаты у них тоже очень высокие, трюки крутые, однако дисциплина немного другая. Стрит едва ли признают олимпийским видом.

Прыгать на перила, например, в принципе не особенно приветствуется городскими властями ни одной страны мира. А это часть культуры, часть движения, когда для тебя весь город – скейт-парк. Но придумывают что-то новое, мне вот, например, нравится движуха с земляными трамплинами в лесу.

– В будущем подобное перерождение ждет и мировой скейтборд? Он чётко ассоциируется с уличным движением, но теперь есть и на Олимпиаде.

– Конечно, это в принципе происходит уже сейчас, уличная культура оформляется в нечто большее, профессиональное, параллельно олимпийское движение становится более неформальным, – сказал Новоселов.