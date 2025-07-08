Российские велосипедисты не выступят на чемпионате Европы по ВМХ-Racing в Латвии

Российские велосипедисты пропустят чемпионат Европы по ВМХ-Racing в Латвии.

Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут в Валмиере с 10 по 13 июля. В рамках турнира также будут разыграны медали европейского первенства для спортсменов молодежного (до 23 лет), юниорского и более младших возрастов.

Всего на турнире выступят 49 спортсменов (36 мужчин и 13 женщин) из 10 стран.