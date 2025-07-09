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BMX-райдер Екатерина Круглова: «Нас часто с фигурным катанием сравнивают. И как в фигурном катании, изменили судейскую систему, так же пора ее менять и в BMX»

BMX-райдер Екатерина Круглова считает, что судейство в ее спорте нужно менять.

– С чем вы бы сравнили BMX из других видов спорта?

– Нас часто с фигурным катанием сравнивают. В этом и правда что-то есть, у нас ведь своего рода фигурное катание на велосипедах, к тому же на фоне часто играет музыка. Едем и выполняем трюки, прыжки, их оценивают судьи. И как в фигурном катании, изменили судейскую систему, так же пора ее менять и в BMX. Об этом ходят разговоры, есть варианты, как ее можно модернизировать, у меня тоже есть на этот счет мысли и идеи. Парни сейчас едут очень сильно и очень мощно, и они не понимают, как их можно сравнивать друг с другом.

– То есть текущая система несовершенна?

– Это субъективный вид спорта, бич всех таких дисциплин, поэтому практически на каждом старте есть вопросы к судейству. Не всегда справедливые, но есть. В том числе и у меня они бывают.

– Что можно сделать для повышения объективности? Популярная идея – привлечь нейросети.

– Почему бы и нет? Может, как-то получится более честно, вернее, непредвзято считать количество оборотов в полете, сравнивать траекторию трюка с эталонной, высоту, пролет, высчитывать каждый нюанс.

Если будет считать компьютер по объективным данным, то точно не будет никаких любимчиков, закулисных игр, как проехал – так проехал, неважно кто ты, какое у тебя реноме, как к тебе относятся, ждут ли от тебя рекордов, не ждут… Это, к слову, не только наших внутренних соревнований касается, на мировой арене не меньше конфликтов, связанных с судейством.

– Вы для себя всегда понимаете логику судейских решений?

– Честно? Нет. Не раз у меня были вопросы.

– Есть процедура апелляции? Она работает?

– Я подавала несколько раз, ничего не менялось, мне даже ничего не говорили. Поэтому я даже не знаю, её вообще рассматривали как-то или нет. Вопросы к судейству и его объективности в нашем виде спорта остаются.

Больше всего напрягает то, что сегодня один взгляд на оценку, завтра – второй, послезавтра – третий… Нет какой-то системности, понимания, как тренироваться, к чему готовиться. Каждый раз сидишь и думаешь, как проехать попытку, чтобы всё было хорошо, – сказала чемпионка России по BMX-фристайлу.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
BMX-фристайл
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Екатерина Круглова
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