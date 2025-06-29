Карапас не выступит на «Тур де Франс» из-за кишечной инфекции
Ричард Карапас не выступит на «Тур де Франс» из-за кишечной инфекции.
Многодневка пройдет с 5 по 27 июля.
Эквадорский гонщик входил в состав команды EF Education – EasyPost на гонку, но вынужден пропустить «Тур» из-за кишечной инфекции, которую подхватил во время тренировочного сбора.
«Он был в отличной форме после «Джиро» и бил собственные рекорды на тренировках. Он принес огромную жертву, чтобы достичь этого момента, поэтому заболеть сейчас — это действительно жестоко», – сказал начальник команды Джонатан Вотерс.
Карапас занял третье место в общем зачете «Джиро-д’Италия»-2025. В прошлом году он стал лучшим «горняком» на «Тур де Франс», выиграл один этап и получил приз как самый атакующий гонщик.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ski-Nordique
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