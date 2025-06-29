Ричард Карапас не выступит на «Тур де Франс» из-за кишечной инфекции.

Многодневка пройдет с 5 по 27 июля.

Эквадорский гонщик входил в состав команды EF Education – EasyPost на гонку, но вынужден пропустить «Тур» из-за кишечной инфекции, которую подхватил во время тренировочного сбора.

«Он был в отличной форме после «Джиро» и бил собственные рекорды на тренировках. Он принес огромную жертву, чтобы достичь этого момента, поэтому заболеть сейчас — это действительно жестоко», – сказал начальник команды Джонатан Вотерс.

Карапас занял третье место в общем зачете «Джиро-д’Италия»-2025. В прошлом году он стал лучшим «горняком» на «Тур де Франс », выиграл один этап и получил приз как самый атакующий гонщик.